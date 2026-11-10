Hamas 10 listopada oskarżył Radę Pokoju o zniekształcanie sytuacji związanej z powodziami w Strefie Gazy i ignorowanie roli Izraela w utrudnianiu realizacji popieranego przez USA planu pokojowego. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Wzajemne zarzuty dotyczące planu

W oświadczeniu Hamas odrzucił odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji mapy drogowej, twierdząc, że ugrupowanie i inne palestyńskie frakcje już ją zaakceptowały. Wcześniej tego samego dnia Rada Pokoju skrytykowała opóźnienia Izraela w dopuszczaniu niezbędnych dostaw, stwierdzając, że pogorszyło to kryzys humanitarny. Jednocześnie wezwała Hamas do wypełnienia jego zobowiązań, w tym złożenia broni i przekazania uprawnień do sprawowania władzy.

Hamas uznał krytykę Izraela ze strony Rady Pokoju, lecz oświadczył, że zdaniem ugrupowania nie uwzględnia ona szerszej odpowiedzialności Izraela za blokowanie realizacji planu prezydenta Donalda Trumpa. Ugrupowanie powołało się również na oświadczenie mediatorów — Egiptu, Kataru i Turcji — z 3 sierpnia, w którym stwierdzono, że izraelskie naruszenia podważają drugi etap planu.

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Żądania dotyczące pomocy

Hamas oświadczył, że wykorzystywanie pomocy niezbędnej do życia jako narzędzia nacisku politycznego jest sprzeczne z zobowiązaniami humanitarnymi i prawnymi. Według ugrupowania transporty materiałów do budowy schronień pozostają poza Gazą, podczas gdy przesiedlone rodziny cierpią z powodu powodzi i zimna.

Ugrupowanie zażądało otwarcia przejść granicznych dla dostaw pomocy humanitarnej, materiałów do budowy schronień i materiałów na potrzeby odbudowy bez warunków politycznych lub bezpieczeństwa. Wezwało także do ustalenia harmonogramu i mechanizmu weryfikacji realizacji mapy drogowej, w tym wycofania izraelskich wojsk i rozpoczęcia pracy palestyńskiego komitetu, który ma zarządzać Gazą. Hamas wezwał Radę Pokoju do opublikowania raportu o zrealizowanych i przeterminowanych zobowiązaniach oraz osobach odpowiedzialnych za opóźnienia.

Skutki złej pogody

Według Rządowego Biura Mediów burza, która uderzyła w Gazę w piątek wieczorem, zalała ponad 70 tys. namiotów i spowodowała zawalenie się dziesiątek ścian uszkodzonych przez wojnę. Późnym wieczorem w niedzielę w Dajr al-Balah zawalenie się piaszczystego nasypu na namioty zabiło dwie kobiety i troje dzieci, poinformowała Obrona Cywilna Gazy.

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