Tyrrell Hatton wygrał DP World Tour Championship w Jumeirah Golf Estates przewagą pięciu uderzeń. Jak informuje Sky Sports, Anglik zakończył turniej z wynikiem 15 uderzeń poniżej par i zdobył dziewiąty tytuł w DP World Tour.

Hatton utrzymał prowadzenie

Przed ostatnim dniem Hatton miał przewagę jednego uderzenia i nie stracił pierwszej pozycji do zakończenia rywalizacji. Na drugiej dziewiątce pola zwiększył przewagę nad rywalami, notując cztery birdie na odcinku sześciu dołków.

Golfista zakończył finałową rundę z wynikiem 66 uderzeń, sześć poniżej par. Jego przewaga nad najbliższymi rywalami na mecie wyniosła pięć uderzeń.

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McIlroy wyprzedził Chacarrę

Rory McIlroy zajął drugie miejsce w turnieju i wyprzedził Eugenio Chacarrę w klasyfikacji sezonowej Race to Dubai. McIlroy rozegrał finałową rundę bez bogeya, uzyskując wynik 67 uderzeń.

Dzięki temu McIlroy wygrał Race to Dubai piąty sezon z rzędu i wyrównał rekord Colina Montgomeriego pod względem liczby tytułów Order of Merit — po osiem. Chacarra dzielił trzecie miejsce z Oliverem Lindellem: obaj zakończyli turniej z wynikiem osiem poniżej par, a Chacarra w ostatniej rundzie zagrał trzy uderzenia poniżej par.

Chacarra i Lindell znaleźli się wśród 10 zawodników, którzy dzięki pozycjom w Race to Dubai zdobyli podwójne członkostwo w PGA Tour. Do tej grupy weszli także Jacob Skov Olesen, Kristoffer Reitan, Francesco Laporta, Mikael Lindberg i Victor Perez, którzy dzielili piąte miejsce.

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