Były otwierający reprezentacji Australii Usman Khawaja oświadczył, że wszyscy w szatni drużyny wiedzieli o manipulowaniu piłką podczas trzeciego meczu testowego z RPA w Kapsztadzie w 2018 roku. Złożył to oświadczenie przed premierą swojej książki Sabr, informuje Sky Sports News.

Oświadczenie Khawaji

Według Khawaji o schemacie wiedzieli wszyscy w szatni — pałkarze, miotacze i personel drużyny. Powiedział, że dotyczyło to „nas wszystkich”.

Oświadczenie Khawaji stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Cricket Australia, która utrzymywała, że o planie użycia papieru ściernego do wpłynięcia na stan piłki wiedzieli jedynie ówczesny kapitan Steve Smith, David Warner i Cameron Bancroft. W swojej książce Khawaja napisał również, że plan po raz pierwszy omawiano podczas drugiego testu serii w Port Elizabeth, obecnie Gqeberha.

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Kary i zaprzeczenia miotaczy

Po incydencie Smith i Warner zostali zawieszeni na rok, a Bancroft — na dziewięć miesięcy. Według Sky Sports News Warner został uznany za inicjatora planu, a Bancroft próbował ukryć papier ścierny w spodniach.

W 2021 roku miotacze Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood i Nathan Lyon w wspólnym oświadczeniu zapewniali, że nie wiedzieli o manipulacjach. Wcześniej Bancroft, odpowiadając na pytanie, czy formacja miotaczy wiedziała o incydencie, powiedział: „Myślę, że to chyba oczywiste samo przez się”.

Khawaja oświadczył również, że uważał za słuszne, aby odpowiedzialność wzięła na siebie cała drużyna. Według niego po meczu wezwał kolegów, by potraktowali to jako odpowiedzialność zespołową, ponieważ drużyna wiedziała, co się dzieje.

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