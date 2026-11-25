W Niemczech blok CDU/CSU zaproponował Socjaldemokratycznej Partii Niemiec kompromis w sporze dotyczącym pakietu emerytalnego. Według Der Spiegel, CDU/CSU proponują zachowanie możliwości przejścia na emeryturę w wieku 63 lat dla osób o niskich dochodach.

Różnice dotyczące pakietu emerytalnego

Publikacja zaznaczyła, że CDU/CSU i SPD napotkały różnice zdań podczas omawiania pakietu emerytalnego. W obliczu tych różnic partia kanclerza przedstawiła propozycję dotyczącą tak zwanej emerytury od 63. roku życia.

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Propozycja dla osób o niskich dochodach

Proponowany kompromis przewiduje zachowanie tej możliwości dla obywateli o niewielkich zarobkach. Der Spiegel przedstawia informacje o inicjatywie jako własne ustalenia.

Chodzi o propozycję CDU/CSU w negocjacjach z socjaldemokratami, a nie o porozumienie już osiągnięte między partiami. Źródło nie informuje o ostatecznej decyzji w sprawie pakietu emerytalnego.

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