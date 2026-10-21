Japoński chemik Kenso Soai wygłosił w Tokio w Japonii wykład na temat asymetrycznej reakcji autokatalitycznej. Prace nad tą reakcją doprowadziły naukowca do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za 2026 rok. Emerytowany profesor Tokyo University of Science przemawiał do około 2 tysięcy osób, w tym uczestników transmisji online.

Reakcja Soaia

Wykład 76-letniego naukowca zorganizowało Japońskie Towarzystwo Chemiczne, informuje The Japan Times. W procesie nazwanym reakcją Soaia niewielka różnica między dwiema lustrzanymi formami cząsteczek wzmacnia się, aż jedna z form zaczyna dominować. Zjawisko to porównuje się do różnicy między lewą i prawą ręką.

Pierwsze wyniki badań związanych z reakcją Soaia naukowiec opublikował w 1990 roku. Podczas sesji pytań i odpowiedzi powiedział, że chce badać szeroki zakres możliwych przyczyn nierównowagi między lewo- i prawoskrętnymi formami molekularnymi.

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Plany dotyczące ceremonii w Sztokholmie

Po wykładzie Soai oświadczył na konferencji prasowej, że interesowały go podstawowe, fundamentalne pytania. Wyraził również nadzieję, że w grudniu przybędzie na ceremonię wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie w podniosłym nastroju.

Podczas przyszłego wykładu w stolicy Szwecji naukowiec planuje opowiedzieć o wynikach swojej pracy i podkreślić wkład XIX-wiecznego francuskiego chemika i mikrobiologa Louisa Pasteura, który również badał asymetrię molekularną.

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