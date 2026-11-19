W Szkocji chirurg Mohammed Habib wezwał policję do wszczęcia śledztwa karnego w sprawie szpitala Aberdeen Royal Infirmary w Aberdeen. Według wewnętrznego raportu ekspertów co najmniej 19 pacjentów zmarło w wyniku poważnych zdarzeń niepożądanych spowodowanych operacjami w latach 2015–2021, informuje The Guardian.

Habib, konsultant w szpitalu, oświadczył, że od 2021 roku wielokrotnie zgłaszał zagrożenia na oddziale chirurgii wątroby i trzustki. Uważa, że w szpitalu mogły niepotrzebnie umrzeć dziesiątki pacjentów.

Wnioski ekspertów

Jak powiedział Habib, NHS Grampian, która zarządza szpitalem, zleciła zbadanie jego skarg oraz twierdzeń innego sygnalisty. Wewnętrzny raport, ujawniony przez prawnika chirurga Aamera Anwara, stwierdził, że 19 zgonów było związanych z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi spowodowanymi operacjami.

Dwaj zewnętrzni eksperci — profesorowie chirurgii z Uniwersytetu Edynburskiego i Uniwersytetu w Leeds — wskazali w 2022 roku, że śmiertelność na oddziale chirurgii wątroby i trzustki w Aberdeen w latach 2017–2020 sięgała 18%. Według ich danych średni krajowy wskaźnik śmiertelności po takich operacjach wynosił 2–3%, zależnie od stanu pacjentów.

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Habib poinformował również o czterech zgonach pacjentów w trakcie operacji lub po operacjach, do których doszło po zakończeniu tej kontroli. W marcu 2026 roku inny zewnętrzny ekspert oświadczył kierownictwu szpitala, że utrzymująca się wysoka śmiertelność podczas złożonych operacji jest oznaką systemowej awarii. Następnie oddział chirurgii wątroby i trzustki został zamknięty.

Reakcja władz i NHS Grampian

Pierwszy minister Szkocji John Swinney nazwał ujawnione dane niezwykle niepokojącymi, lecz nie poparł żądania przeprowadzenia śledztwa karnego w sprawie systemowych uchybień w NHS Grampian. Oświadczył, że zmiany w kierownictwie i pilne reformy powinny zapewnić konieczne poprawy.

Dyrektor generalna NHS Grampian Laura Skaife-Knight poinformowała, że dokładna kontrola już się odbyła, choć niektóre jej elementy nadal trwają. Zaznaczyła, że nowe informacje będą rozpatrywane w ramach procedur klinicznych, zarządczych i prawnych, a pacjenci oraz ich rodziny będą informowani w razie potrzeby.

W ubiegłym tygodniu organ nadzorczy Healthcare Improvement Scotland wskazał na bardzo poważne braki w kierownictwie NHS Grampian, w tym problemy z przejrzystością i dokładnością sprawozdawczości. Jednocześnie raport ten odnotował jeden zgon z powodu poważnego zdarzenia niepożądanego. Rząd Szkocji oświadczył, że decyzja o ewentualnym śledztwie karnym należy do Police Scotland.

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