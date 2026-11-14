Reprezentacja USA w hokeju kobiet rozgromiła Danię 14:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata w Herning i awansowała do półfinału. Jak informuje The Guardian, Amerykanki oddały 85 strzałów na bramkę, ustanawiając rekord turnieju w jednym meczu.

Przewaga USA od pierwszych minut

Obrończynie tytułu prowadziły 5:0 już w ciągu pierwszych ośmiu minut gry, a przed trzecią tercją ich przewaga wynosiła dziesięć bramek. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie reprezentacji USA i Danii.

Taylor Heise otworzyła wynik w 57. sekundzie i zakończyła mecz z golem oraz trzema asystami. Caroline Harvey i Hayley Scamurra zdobyły po dwie bramki i zaliczyły po trzy asysty. Kelly Pannek zdobyła cztery punkty — dwa gole i dwie asysty.

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Casey O’Brien, Grace Zumwinkle, Laila Edwards i Hayley Scamurra zapisały na swoim koncie po golu i asyście. Dla USA trafiły także Alex Carpenter i Jessie Compher. Bramkarka Gwyneth Philips obroniła osiem strzałów i zachowała czyste konto.

Rekord strzałów i pary półfinałowe

Pierwsza bramkarka Danii Emma-Sofie Nordström do początku trzeciej tercji obroniła 51 strzałów. Zastąpiła ją Caroline Bjergstad, która obroniła kolejne 20 strzałów. Wynik USA — 85 strzałów — przewyższył poprzedni rekord mistrzostw świata: 82 strzały w meczu Amerykanek ze Szwecją w 1997 roku.

W półfinale reprezentacja USA zagra z Finlandią, która pokonała Niemcy 6:0. W drugiej parze Kanada zmierzy się ze Szwecją: Kanadyjki wygrały w ćwierćfinale z Czechami 3:2, a Szwedki pokonały Szwajcarię 1:0.

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