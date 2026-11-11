W Chicago w USA pilotażowy program chóralny dla dzieci z wrodzoną wadą serca z jedną komorą wykazał poprawę wybranych wskaźników oddechowych oraz dobrostanu psychicznego uczestników. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Pediatric Cardiology, uczestniczyło 14 pacjentów w wieku od 8 do 16 lat, którzy przeszli leczenie chirurgiczne zakończone procedurą Fontana.

Ośmiotygodniowy program

Jak informuje News-Medical, program został opracowany i przetestowany przez Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago wspólnie z Bienen School of Music Uniwersytetu Northwestern. Przez osiem tygodni uczestnicy mieli co tydzień 30 minut indywidualnych lekcji śpiewu oraz 60 minut zajęć grupowych. Otrzymali także dostęp do programu online z ćwiczeniami śpiewu i oddychania.

Po zakończeniu programu badacze odnotowali poprawę części wskaźników funkcji oddechowej. Dzieci zgłaszały także lepsze wyniki związane z depresją i dobrostanem. Rodzice wskazywali na poprawę funkcjonowania dzieci w szkole, a także wskaźników depresji i lęku.

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Specyfika stanu pacjentów

Dzieci z jedną komorą serca zazwyczaj przechodzą trzy interwencje chirurgiczne, z których ostatnią jest procedura Fontana wykonywana w wieku około trzech–czterech lat. Podczas tych operacji krew żylna jest kierowana do tętnicy płucnej z pominięciem serca. Krew dociera do płuc biernie — dzięki oddychaniu i zmianom ciśnienia, a nie pracy pompy sercowej.

Pomimo ratującego życie charakteru operacji pacjenci ci mogą mieć słabsze płuca i niższą tolerancję wysiłku fizycznego. Kierująca badaniem Kendra Ward zaznaczyła, że uczestnicy zyskali dzięki chórowi poczucie koleżeństwa i rzadziej czuli się inni niż ich rówieśnicy. Zespół ma nadzieję rozpocząć większe, wieloośrodkowe badanie tego programu w 2027 roku.

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