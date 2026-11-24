W Zagrzebiu przewodniczący parlamentu Macedonii Północnej Afrim Gashi omówił z przewodniczącym parlamentu Chorwacji Gordanem Jandrokoviciem przeszkody na drodze kraju do przystąpienia do Unii Europejskiej. Jandroković potwierdził polityczne i techniczne wsparcie Chorwacji dla europejskich aspiracji Skopje oraz postępów w negocjacjach akcesyjnych, poinformowała Anadolu Agency.

Warunek konstytucyjny

Proces integracji europejskiej Macedonii Północnej pozostaje zablokowany z powodu długotrwałego sporu z sąsiednią Bułgarią. Zgodnie z ramami negocjacyjnymi UE uzgodnionymi w 2022 roku kraj musi zmienić Konstytucję, aby wyraźnie uznać Bułgarów za jedną ze społeczności zamieszkujących państwo.

Skopje deklarowało gotowość do rozwiązania kwestii konstytucyjnej, jednak domaga się gwarancji, że po spełnieniu tego wymogu nie pojawią się nowe warunki dwustronne. Przedstawiciele Macedonii Północnej wielokrotnie wyrażali obawy, że kwestie tożsamości, języka lub sporów historycznych mogą opóźnić proces przystąpienia do UE.

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Przyjęcie proponowanych zmian wymaga poparcia dwóch trzecich deputowanych parlamentu, którego dotąd nie udało się zapewnić. Bułgaria nalega na realizację obowiązujących ram negocjacyjnych UE i sprzeciwia się rewizji uzgodnionych warunków. Macedonia Północna uzyskała status kandydata do UE w 2005 roku, a formalnie rozpoczęła negocjacje w 2022 roku.

Współpraca parlamentów

Podczas spotkania strony wyraziły także gotowość do wzmacniania współpracy parlamentarnej i dwustronnej. Omówiły współdziałanie komisji, grup przyjaźni i służb administracyjnych, a także możliwe porozumienie między sekretariatami obu parlamentów.

Według chorwackiego parlamentu kraj zrealizował w Macedonii Północnej 17 finansowanych przez UE projektów twinningowych, a kolejne cztery są w toku. Obejmują one finanse publiczne, system sądownictwa, edukację, rolnictwo, transport i społeczeństwo obywatelskie. Jandroković wyraził również nadzieję na dalszą poprawę sytuacji społeczności chorwackiej w Macedonii Północnej.

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