Chorwacki piłkarz Hamburga Mario Vušković wrócił do meczów Bundesligi po czteroletniej dyskwalifikacji za doping. W spotkaniu z Bayernem, które zakończyło się wynikiem 0:0, rozegrał pełne 90 minut, informuje Der Spiegel.

Wyczerpanie po meczu

Po końcowym gwizdku Vušković padł na kolana, a później położył się na plecach. Gdy piłkarz wstał, podtrzymało go dwóch pracowników Hamburga. Jak powiedział zawodnik, podczas meczu czuł się bardzo dobrze, jednak pod koniec był całkowicie wyczerpany.

„To niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny. Przez cztery lata ciężko pracowałem na tę chwilę” — powiedział Vušković. Zaznaczył, że po meczu był bardziej zmęczony psychicznie niż fizycznie, ponieważ przeciwko takim rywalom trzeba stale zachowywać koncentrację: jeden niewielki błąd może prowadzić do kary.

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Sprawa EPO

Vušković został zdyskwalifikowany w 2022 roku za doping z użyciem erytropoetyny, czyli EPO. Substancja ta stymuluje wytwarzanie czerwonych krwinek i poprawia zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Piłkarz wraz z zespołem prawnym przez kilka lat bezskutecznie kwestionował oskarżenia w sądach sportowych.

W sierpniu 2024 roku Sportowy Sąd Arbitrażowy utrzymał sankcję w postępowaniu apelacyjnym i wydłużył jej okres do czterech lat. Sąd Federalny Szwajcarii podtrzymał tę decyzję. Pomimo dyskwalifikacji Hamburg podpisał z Vuškoviciem nowy kontrakt. Mecz z Bayernem był dla niego pierwszym spotkaniem w Bundeslidze, a podczas długiej przerwy mógł utrzymywać formę jedynie prywatnie.

Trener Hamburga Merlin Polzin po meczu pochwalił Vuškovicia: „Zagrał dokładnie tak, jak tego od niego oczekiwałem”.

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