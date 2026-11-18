We Francji naukowcy z Uniwersytetu w Bordeaux ustalili, że chroniczne poczucie samotności u osób w wieku 65 lat i starszych wiąże się z o 38% wyższym ryzykiem rozwoju demencji w porównaniu z osobami, które nie zgłaszały samotności, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy przeanalizowali dane z francuskiego badania, w ramach którego od 1988 do 2018 roku obserwowano 3777 osób w wieku 65 lat i starszych. W ciągu pierwszych ośmiu lat uczestników wielokrotnie pytano o poczucie samotności i podzielono na trzy grupy: osoby, które nigdy nie odczuwały samotności, osoby, które zgłaszały ją raz lub dwa razy, oraz osoby, które doświadczały jej chronicznie — podczas trzech lub czterech wizyt.

Do drugiej fazy obserwacji w latach 1995–1996 pozostało 1540 uczestników. W ciągu kolejnych 20 lat demencję zdiagnozowano u 560 z nich, czyli u 36,4%. Wśród osób, które nie zgłaszały samotności, demencję wykryto u 33,1% uczestników; w grupie samotności epizodycznej — u 34,5%; a w grupie samotności chronicznej — u 49,1%.

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Samotność nie jest tożsama z mieszkaniem w pojedynkę

Autorzy uwzględnili w analizie wiek, płeć, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia, przyjmowanie leków i depresję, a także dane dotyczące zgonów uczestników. Jednocześnie badanie ma ograniczenia: samotność oceniano na podstawie odpowiedzi tylko na jedno pytanie, dlatego ocena nie obejmowała jakości relacji ani obecności znaczących aktywności.

29,6% uczestników z chroniczną samotnością nie mieszkało samotnie. Badacze zaznaczyli, że ryzyka społecznego nie należy oceniać wyłącznie na podstawie warunków mieszkaniowych. Wyniki opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Aging & Mental Health.

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