Wojskowa junta Gwinei Bissau ogłosiła przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata — na 26 listopada 2028 roku. Decyzję podjęto w rocznicę wojskowego zamachu stanu, do którego doszło 26 listopada 2025 roku, poinformowała Deutsche Welle.

Wyjaśnienie junty

Krajem obecnie kieruje generał Horta Inta-A, który pełni funkcję prezydenta przejściowego. W oświadczeniu wyjaśnił odroczenie głosowania niewystarczającymi warunkami technicznymi, materialnymi i finansowymi do przeprowadzenia wyborów.

Według Inta-A władze muszą zapewnić właściwe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami legalności, demokratycznego uczestnictwa, równych szans, przejrzystości i uczciwości wyborczej.

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Zamach stanu po głosowaniu

Wojskowy zamach stanu w Gwinei Bissau nastąpił trzy dni po wyborach powszechnych w 2025 roku. Wojskowi odsunęli od władzy urzędującego wówczas prezydenta Umaro Sissoco Embaló. Zarówno on, jak i kandydat opozycji Fernando Dias da Costa ogłosili zwycięstwo w wyborach.

Armia zatrzymała Embaló dzień przed ogłoszeniem wyników głosowania. Zachodnioafrykański blok ECOWAS wezwał Gwineę Bissau do powrotu do rządów cywilnych. Kraj na zachodnim wybrzeżu Afryki doświadczył już w swojej historii kilku zamachów stanu.

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