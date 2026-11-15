Huti są 60 km od Adenu — France 24

W Jemenie siły Huti znajdują się około 60 kilometrów od Adenu, tymczasowej stolicy uznawanego na arenie międzynarodowej rządu kraju. France 24 informuje o tym, powołując się na wojskowe i rządowe źródła AFP.

Natarcie w kierunku Adenu

Według czterech źródeł wojskowych w siłach rządowych i dwóch źródeł rządowych Huti przejęli kontrolę nad dystryktami Al-Makatira i Al-Madaraba oraz posuwają się w kierunku Adenu. Rozmówcy AFP oświadczyli, że siły Huti rozmieściły się w obozie Al-Kharaz w dystrykcie Al-Madaraba, około 60 kilometrów od miasta.

Urzędnicy poinformowali również, że Huti zajęli strategiczne pozycje w dystrykcie Makatira oraz znaczne części dystryktów Al-Madaraba i Al-Ara, największych dystryktów muhafazy Lahij w południowo-zachodnim Jemenie.

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Przerzut sił rządowych

Rząd Jemenu, wspierany przez koalicję wojskową pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, ogłosił w niedzielę zakończenie wycofywania ostatnich jednostek z obszarów w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. Wojska przerzucono, aby wzmocnić siły tam, gdzie wymagają tego obecne okoliczności; za priorytet uznano zapewnienie bezpieczeństwa Adenu i sąsiednich muhafaz.

Urzędnicy wojskowi powiedzieli wcześniej AFP, że siły rządowe zaczęły budować wokół Adenu umocnienia z worków z piaskiem i kopać tunele w związku z posuwaniem się Huti na południe. Wzdłuż drogi między Adenem a Lahij dziesiątki budynków zostały zniszczone po walkach między Huti a lokalnymi oddziałami oporu, wspieranymi z powietrza przez koalicję.

Poprzednie ataki

W ostatnich tygodniach Huti wielokrotnie atakowali Aden. Według wojskowych źródeł rządowych 15 października w ataku na pałac prezydencki zginęły cztery osoby. Huti próbowali już wcześniej zdobyć Aden na początku wojny w 2015 roku, jednak próba ta zakończyła się niepowodzeniem.

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