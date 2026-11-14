Huti grożą dziesiątkom prywatnych szkół w Sanie, stolicy Jemenu, grzywnami i zamknięciem za odmowę wyprowadzania uczniów i nauczycieli na wiece. Według źródeł w szkołach działania te miały wspierać militarną eskalację Huti w Taiz i na innych frontach, a także gloryfikować przywódcę ugrupowania, Abdula-Malika al-Hutiego. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Rozmówcy gazety oświadczyli, że prywatnym szkołom w Sanie i jej okolicach nakazano organizować co najmniej trzy uczniowskie marsze lub wiece tygodniowo — na terenie placówek i na przyległych ulicach. Jak twierdzą, skraca to czas przeznaczony na lekcje i przekształca szkoły w miejsca politycznej propagandy i mobilizacji.

Wymóg organizowania wieców trzy razy w tygodniu

Dyrektorzy szkół w dzielnicach Safija, Sabin, Azal, Wahda i Tahrir sprzeciwiają się tym żądaniom. Na administracje naciskają także rodzice, którzy grożą zabraniem dzieci z powodu zakłócania nauki i działań niezwiązanych z edukacją. Ministerstwo Edukacji w nieuznawanym rządzie Huti w odpowiedzi zagroziło placówkom szeregiem sankcji.

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Presja poprzez przedłużanie licencji

Według pracowników oświaty Huti wykorzystują coroczne przedłużanie licencji jako środek nacisku na administracje, aby realizowały programy mobilizacyjne. Jeden z rodziców w Sanie, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że szkoła poinformowała rodziny o obowiązkowym udziale dzieci w wiecach. Obawia się, że w przyszłości może to wyjść poza marsze.

Nauczyciel z dzielnicy Azal przekazał, że takie wydarzenia zabierają czas przeznaczony na podstawowe przedmioty, a pedagogom, którzy odmawiają mobilizowania uczniów lub zmuszania ich do skandowania haseł Huti, grożą kary dyscyplinarne. Gazeta zaznacza, że organizacje praw człowieka i ONZ wcześniej ostrzegały przed ideologiczną indoktrynacją i wojskową rekrutacją dzieci na obszarach kontrolowanych przez Huti.

Prywatne szkoły w Sanie, do których rodziny przenosiły dzieci z powodu pogorszenia stanu edukacji publicznej i strajków nauczycieli, obecnie mierzą się z obciążeniami finansowymi i kontrolą ideologiczną. Według Asharq Al-Awsat około 170 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty na terytoriach kontrolowanych przez Huti nie otrzymuje pensji od 2016 roku.

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