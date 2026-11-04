W stolicy Jemenu, Sanie, kontrolowanej przez Huti, grupa rozpoczęła kampanię instalowania puszek na datki w sklepach, restauracjach, firmach i centrach handlowych. Jak informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na lokalne źródła i źródła biznesowe, właściciele lokali są zmuszani do przyjmowania takich puszek, a pieniądze są rzekomo zbierane na wsparcie działań wojennych oraz rodzin poległych, rannych i zaginionych bojowników.

Ponad 320 puszek w dwa dni

Według źródeł gazety w ciągu pierwszych dwóch dni kampanii Huti rozprowadzili ponad 320 puszek wśród przedsiębiorstw sektora prywatnego w kilku dzielnicach Sany. Rzekomo planują następnie rozdać jeszcze około 4 tys. puszek, aby objąć pozostałą część miasta i jego obrzeża.

Handlowcy skarżyli się, że przedstawiciele Huti i uzbrojeni członkowie grupy wchodzili do sklepów z puszkami i żądali ich ustawienia bez zgody właścicieli. Jak twierdzą, pracownicy i właściciele byli również zobowiązywani do zachęcania klientów do przekazywania darowizn. Pusta puszka, jak utrzymują rozmówcy gazety, mogła stać się pretekstem do gróźb i nacisków na firmy.

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Codzienna zbiórka pieniędzy

Źródła Asharq Al-Awsat oświadczyły, że członkom grupy polecono codziennie odwiedzać obiekty handlowe, odbierać zebrane pieniądze i przekazywać je na rachunki bankowe należące do wysokich rangą przywódców Huti. Według tych źródeł kampania nie ogranicza się do datków z puszek: od właścicieli firm wymagane są także odrębne wpłaty finansowe.

Właściciel sklepu, którego gazeta określa pseudonimem Ramzi, powiedział, że z powodu ciągłych kontroli i gróźb czasami wkładał do puszki własne pieniądze, aby uniknąć kary. Właściciel restauracji na obrzeżach Sany oświadczył, że lokale są również poddawane presji, by dokonywały dodatkowych wpłat, mimo spadku sprzedaży i rosnących kosztów operacyjnych.

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