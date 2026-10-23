W Jemenie Huti rozpoczęli kampanię informacyjną przeciwko Arabii Saudyjskiej, powołując się na dokumenty związane z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Jak informuje NDTV, ugrupowanie rozpowszechnia te twierdzenia za pośrednictwem oficjalnych komunikatów, nagrań wideo, piosenek, wystąpień i wpisów influencerów.

Dokumenty i oskarżenia

Kampania koncentruje się na dokumentach, które Departament Sprawiedliwości USA publikował częściami. Według „The New York Times”, na który powołuje się NDTV, w materiałach tych wskazano, że osoby powiązane z saudyjskim dworem królewskim wysyłały Epsteinowi gobeliny przedstawiające draperię Kaaby, najświętszego sanktuarium islamu.

W ubiegłym miesiącu Arabia Saudyjska oskarżyła Huti o próbę zaatakowania Mekki dronami i rakietami. Ugrupowanie zaprzeczyło tym oskarżeniom. Mahdi al-Mashat, którego „The New York Times” nazywa prezydentem Huti, powiedział w mediach ugrupowania, że Mekkę rzekomo atakują ci, którzy przekazali Epsteinowi pokrycie Kaaby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozprzestrzenianie kampanii

Przekaz al-Mashata był powielany na różnych platformach Huti. Jemeński komik Mustafa al-Momari, który ma ponad 2,7 mln obserwujących na X, opublikował nagranie wideo na ten temat, a tradycyjny muzyk z Jemenu napisał piosenkę o tych twierdzeniach.

Przywódca Huti Abdul-Malik al-Houthi również wielokrotnie wspominał Epsteina w swoich przemówieniach. Według publikacji saudyjscy urzędnicy publicznie nie skomentowali ani oskarżeń Huti, ani doniesień dotyczących gobelinów po ujawnieniu akt przez Departament Sprawiedliwości USA.

Arabia Saudyjska wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, z którym Huti prowadzą wojnę domową.

Czytaj nas na