W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, pocisk Huti trafił w jedną z wież dzielnicy finansowej King Abdullah Financial District. Budynek, w którym mieści się saudyjski fundusz majątku państwowego, został uszkodzony na kilku piętrach, a uszkodzeniu uległy również sąsiednie obiekty. Nie ma osób poszkodowanych, informuje UPI, powołując się na saudyjską obronę cywilną.

Oświadczenia stron

Saudyjska obrona cywilna nazwała uderzenie w infrastrukturę cywilną naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego i oskarżyła Huti o wrogie działania.

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że ugrupowanie dwukrotnie zaatakowało dzielnicę finansową Rijadu — o świcie i wieczorem. Według niego obiekty te pozostaną celami, dopóki Arabia Saudyjska będzie kontynuować działania przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej w Jemenie.

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Inne deklarowane cele

Sari poinformował również o atakach na firmę petrochemiczną Al-Sadaf w Dżubajlu, bazę lotniczą Chamis Muszajt oraz lotnisko im. Króla Chaleda w Rijadzie. Saudyjscy urzędnicy nie potwierdzili natychmiast tych informacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej potępiło uderzenie i oświadczyło, że kraj ma pełne i zgodne z prawem prawo do samoobrony. Resort wezwał także społeczność międzynarodową oraz stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do wypełnienia zobowiązań, wdrożenia odpowiednich rezolucji i potępienia ataków Huti.

Wojna domowa w Jemenie między Huti a uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem kraju, wspieranym przez Arabię Saudyjską, trwa od 2014 roku. Kruche zawieszenie broni z 2022 roku w dużej mierze wstrzymało walki, jednak w lipcu zostały one wznowione i nadal się nasilały.

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