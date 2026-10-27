Huti po raz trzeci w ciągu niespełna miesiąca przerzucili wojskowe posiłki z prowincji Ibb na fronty w Taiz w Jemenie. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na lokalne źródła.

Według rozmówców publikacji ruch nadal rekrutuje mieszkańców Ibb, aby uzupełniać straty i zasilać pozycje frontowe nowymi bojownikami. Źródła twierdzą, że Huti jednocześnie napotykają coraz większe trudności w mobilizowaniu mieszkańców i przedstawicieli plemion na kontrolowanych przez siebie terytoriach.

Ibb wskazano jako główne źródło rekrutów

Poinformowane źródła oświadczyły, że Ibb stało się głównym regionem, z którego Huti pozyskują bojowników do wzmocnienia pozycji w Taiz. Pod względem liczby rekrutów kolejne są, według ich danych, prowincja Dhamar, kontrolowana przez Huti stolica Sana i jej okolice, a także prowincja Amran.

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Jeden z młodych mieszkańców miasta Ibb, który, według publikacji, kilka dni temu uciekł z frontu w Taiz, opowiedział o metodach werbunku. Twierdzi on, że zapisał się na szkolenie wojskowe, sądząc, iż jest ono prowadzone w celu przeciwstawienia się Izraelowi, jednak później został wysłany do walki w Taiz.

Obawy lokalnych aktywistów

Mieszkańcy i lokalne źródła oświadczyli również, że Ibb jest wykorzystywane jako przyczółek do ataków na Taiz i inne obszary. Aktywiści wezwali przedstawicieli lokalnych społeczności i rodziny w Ibb do przeciwdziałania kampaniom rekrutacji młodzieży oraz do niedopuszczenia, aby dzielnice mieszkalne i przyległe tereny zostały przekształcone w obiekty wojskowe i pozycje do odpalania rakiet balistycznych. Jak podkreślili, stwarza to zagrożenie dla ludności cywilnej i jej mienia.

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