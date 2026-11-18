W Jemenie Huti posunęli się do przybrzeżnego rejonu Chor-Omeyr, położonego około 100 km na zachód od Adenu, faktycznej stolicy kraju. Jednocześnie lądowa ofensywa na Aden raczej nie jest nieuchronna — informuje The National, powołując się na źródła w sektorze bezpieczeństwa i ekspertów.

Odwrót sił antyhutyjskich

W ostatnich dniach siły przeciwstawiające się Huti opuściły szereg ważnych pozycji, przede wszystkim w pobliżu południowo-zachodniego miasta Taiz. Walki trwały tam przez kilka tygodni. Według jemeńskiego urzędnika ds. bezpieczeństwa po zdobyczy terytorialnych Huti znaleźli się około 100 km od Adenu.

Ekspert ds. bezpieczeństwa i polityki Ali asz-Szaabani oświadczył, że zdobycie Adenu stworzyłoby zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi i mogłoby otworzyć Huti drogę do wyspy Sokotra, Morza Czerwonego i Rogu Afryki. Jego zdaniem ugrupowanie może także skoncentrować się na walkach z siłami antyhutyjskimi we wschodnich prowincjach Hadramaut i Szabwa lub na konfrontacji w pobliżu granicy z Arabią Saudyjską.

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Możliwe oblężenie zamiast szturmu

Huti oświadczyli, że nie zamierzają atakować Adenu. Źródło w Sanie, którą ugrupowanie kontroluje od 2014 roku, również twierdzi, że Huti nie dążą do ustanowienia kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, ponieważ znajduje się ona już w zasięgu ich rakiet. Według niego wrześniowa operacja, podczas której ugrupowanie przejęło kontrolę nad strategicznym portem Mocha nad Morzem Czerwonym, miała na celu zabezpieczenie cieśniny, a nie jej zablokowanie.

Asz-Szaabani uważa, że Huti mogą nie okupować Adenu, lecz go oblegać, podobnie jak w przypadku Taiz. Według publikacji Huti od października otaczają miasto i siły sprzymierzone z rządem Jemenu. Z tego powodu milionom mieszkańców grozi kryzys humanitarny i ograniczony dostęp do żywności, paliwa, wody oraz artykułów medycznych.

Problemy z koordynacją

W poniedziałek Arabia Saudyjska, która przewodzi koalicji antyhutyjskiej, zastąpiła jej dowódcę Fahda al-Salmana Fajadem ar-Ruwajlim. W środę parlament Jemenu przyjął również ustawę klasyfikującą Huti jako ugrupowanie terrorystyczne; jeden z jej artykułów przewiduje, że członkowie organizacji nie otrzymają immunitetu w ramach przyszłego porozumienia. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną wiążą militarne porażki sił sprzymierzonych z rządem Jemenu z ich rozdrobnieniem i brakiem koordynacji.

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