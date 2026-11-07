W Jemenie w wyniku nalotów na budynki mieszkalne w wiosce Al-Sharia w pobliżu stolicy, Sany, zginęły co najmniej 22 osoby, a 30 zostało rannych. Według Anisa al-Asbahiego, rzecznika kontrolowanego przez Huti Ministerstwa Zdrowia, wśród rannych przeważają kobiety i dzieci.

Oświadczenie Huti

Jak podaje The Hindu, al-Asbahi oskarżył Arabię Saudyjską o przeprowadzenie nalotów. Agencja AP nie zdołała niezależnie zweryfikować tych twierdzeń, a Ministerstwo Informacji Arabii Saudyjskiej nie udzieliło natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie agencji.

Rzecznik oświadczył również, że uderzenia trafiły w kilka domów w Al-Sharii, a kolejne ataki były wymierzone w ratowników. Nagrania kontrolowanej przez Huti stacji telewizyjnej Al-Masirah pokazały, jak poszkodowanych, w tym dzieci, przywożono do miejscowego szpitala. Na nagraniach z wioski widoczne były także zniszczone domy i pył w powietrzu.

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Eskalacja działań zbrojnych

Poprzedniego dnia, 6 listopada, w wyniku nalotu na targ na południu Jemenu zginęło co najmniej 30 osób, twierdzili przedstawiciele Huti. Huti i wspierane przez Arabię Saudyjską jemeńskie siły wojskowe wzajemnie oskarżyły się o ten atak.

W materiale zaznaczono, że walki w Jemenie nasiliły się po tym, jak latem załamał się wieloletni rozejm. Wspierani przez Iran Huti kontrolują Sanę oraz północ i zachód kraju, podczas gdy ich wspierani przez Arabię Saudyjską przeciwnicy mają swoje bazy na południu i wschodzie Jemenu.

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