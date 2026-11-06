Huti twierdzą, że na targu w Jemenie zginęło 30 osób — NDTV

Jemeńscy Huti oświadczyli, że w wyniku kilku uderzeń w targ w mieście Al-Wazija w prowincji Taiz zginęło 30 osób. Według kontrolowanego przez Huti ministerstwa zdrowia kolejne osiem osób zostało rannych, a ratownicy szukali ciał pod gruzami.

Oświadczenie Huti

Rzecznik ministerstwa zdrowia Huti Anis al-Asbahi oświadczył, że targ został zaatakowany przez saudyjskie lotnictwo. Wojskowy rzecznik ugrupowania Jahja Saree również twierdził, że samoloty, z których przeprowadzono uderzenia, wystartowały w piątek z saudyjskiej bazy Chamis Muszajt.

Poinformowała o tym NDTV, powołując się na oświadczenia stron konfliktu. Obszar w prowincji Taiz, gdzie znajduje się targ, pozostaje pod kontrolą Huti i stał się areną zaciekłych walk po ofensywie ugrupowania we wrześniu.

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Wzajemne oskarżenia

Jemeńskie siły rządowe odrzuciły wersję o nalotach. Oświadczyły, że Huti wystrzelili w kierunku targu rakietę balistyczną, nazywając to zbrodnią wojenną. Lokalne władze Taiz również obarczyły odpowiedzialnością Huti, mówiąc o nieukierunkowanym ostrzale rakietowym i zaprzeczając, że w tym rejonie doszło do nalotów.

Wcześniej w piątek koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu drona w rejonie Mekki, nie precyzując jego pochodzenia. Dzień wcześniej koalicja oświadczyła, że przechwyciła rakietę Huti w pobliżu Medyny, jednak ugrupowanie nazwało to twierdzenie oszczerstwem.

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