Kontrolowane przez Huti ministerstwo zdrowia Jemenu oświadczyło, że w wyniku nalotów na wieś Al-Shariyah w pobliżu stolicy, Sany, zginęły co najmniej 33 osoby. Co najmniej 39 kolejnych zostało rannych, podaje Deutsche Welle.

Oświadczenie władz Huti

Rzecznik ministerstwa zdrowia Huti Anis al-Asbahi powiedział Associated Press, że naloty przeprowadziła Arabia Saudyjska. Według niego trafionych zostało kilka budynków mieszkalnych. Saudyjskie władze początkowo nie skomentowały doniesień o ataku.

Powiązany z Huti kanał telewizyjny Al-Masirah pokazał nagrania, które, jak twierdził, przedstawiają gruzy po ataku oraz rannych w szpitalu.

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Eskalacja działań wojennych

Wspierani przez Iran Huti kontrolują Sanę oraz znaczne obszary zachodniego i północnego Jemenu od początku wojny domowej w 2014 roku. Arabia Saudyjska wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, który ma siedzibę w Adenie.

Według ONZ po nasileniu działań wojennych zginęło ponad 1 600 osób, a ponad 300 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Media prorządowe poinformowały również, że siły rządowe odparły atak Huti na froncie Al-Akrud w spornej prowincji Taiz. Saudyjska koalicja oświadczyła, że przechwyciła rakietę Huti wystrzeloną w kierunku prowincji Rijad.

W piątek, według przedstawicieli Huti, nalot na targ w południowym Jemenie zabił co najmniej 30 osób. Huti i siły rządowe Jemenu wzajemnie oskarżyły się o udział w tym ataku.

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