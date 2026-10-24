Jemeńscy Huti, sprzymierzeni z Iranem, oświadczyli, że zaatakowali lotniska i obiekty naftowe w Arabii Saudyjskiej. Jak informuje France 24, w tym czasie nie było potwierdzenia tych doniesień ze strony władz saudyjskich. Nie wiadomo było również, czy ataki osiągnęły swoje cele w królestwie, czy zostały przechwycone.

Oświadczenia dotyczące celów ataków

Rzecznik Huti Jahja Sari powiedział, że ugrupowanie zaatakowało Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, obiekt Saudi Aramco w Janbu, rafinerię ropy naftowej w Rabigh, stacje pomp do przesyłu ropy naftowej oraz rurociąg Wschód—Zachód.

Według niego celami były również Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie, lotnisko w Nadżranie i baza lotnicza w Chamis Muszajt. Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską oświadczyła, że w sobotę zniszczyła dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku Janbu i Taif.

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Uderzenia na Aden i ostrzeżenia obrony cywilnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu oświadczyło, że dwie rakiety Huti uderzyły w siedzibę straży przybrzeżnej w portowym mieście Aden, a trzecia — w budynek straży przybrzeżnej w dzielnicy Tawahi. Sari twierdził również, że Huti zaatakowali zgrupowania sił wspieranych przez Arabię Saudyjską w obozie Al-Nasr i w bazie morskiej w Adenie. Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską nie skomentowała tego twierdzenia.

Wcześniej tego dnia saudyjska służba obrony cywilnej na krótko ostrzegła mieszkańców Taif, Janbu, Mekki i Dżuddy przed możliwym zagrożeniem. Około 10 minut później urząd poinformował, że zagrożenie minęło. Na początku miesiąca Huti ostrzegli linie lotnicze przed korzystaniem z przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej, z wyjątkiem przestrzeni nad Mekką i Medyną.

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