Huti twierdzą, że zaatakowali rurociąg naftowy i obiekt w Janbu — The Hindu
Jemeńscy Huti oświadczyli 12 listopada, że ich siły zaatakowały saudyjski rurociąg naftowy Wschód–Zachód, a także obiekt naftowy w portowym mieście Janbu nad Morzem Czerwonym. Poinformował o tym The Hindu.
Oświadczenie Huti
Janbu jest miastem portowym nad Morzem Czerwonym, gdzie kończy się trasa rurociągu Wschód–Zachód. W materiale opublikowano również archiwalne zdjęcie satelitarne naprawy i budowy odcinka obejściowego tego rurociągu po uszkodzeniu w wyniku ataku drona w pobliżu Al-Dhekri w prowincji Medyna 22 września 2026 roku.
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Rola trasy do Janbu
Rurociąg Wschód–Zachód stał się ważniejszy dla Arabii Saudyjskiej, największego na świecie eksportera ropy naftowej, ponieważ umożliwia dostarczanie ropy na rynek z pominięciem Cieśniny Ormuz. Jak zauważa The Hindu, Iran zablokował Cieśninę Ormuz na początku wojny na Bliskim Wschodzie. Cieśnina znajduje się po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego względem trasy prowadzącej do Janbu.