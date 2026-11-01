Huti zajęli historyczny zamek Al-Maqatira i posunęli się w kierunku obszaru Al-Nafak oraz wzgórz w pobliżu górskiej przełęczy Hajjat al-Abd w północnej części jemeńskiej muhafazy Lahidż. Jednocześnie siły rządowe oświadczyły, że odparły ofensywę Huti na froncie Al-Akrud na południowy wschód od miasta Taiz, informuje Asharq Al-Awsat.

Walki o górskie szlaki

Według lokalnych źródeł siły rządowe, wspierane przez Brygady Gigantów i Siły Tarczy Narodowej, zachowują kontrolę nad znaczną częścią obszaru Al-Maqatira. Według tych danych odparły ataki i zniszczyły kolumny posiłków Huti u podnóża przełęczy oraz w rejonie Wadi Suk al-Rubu.

Oddziały rządowe kontynuują kontrataki, aby odzyskać utracone pozycje, a także przerzucają posiłki i angażują bojowników plemiennych. Starcia na południe i południowy wschód od Taiz koncentrują się na kierunkach Al-Akrud i Kahlan, a także w rejonie Al-Dhabab na zachód od miasta.

W materiale wspomniano również o nalotach na pozycje Huti w rejonach Dhamaru i Hodejdy, w tym w dystrykcie Bajdżil. Uderzenia przeprowadzono także na pozycje w rejonie przełęczy Hajjat al-Abd oraz wzdłuż drogi Al-Sahi na południowy zachód od Taiz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie o postępach w Al-Dżauf

Równolegle jemeńskie siły zbrojne, reprezentowane przez Pierwszą Dywizję Operacyjną, ogłosiły odzyskanie pozycji wojskowych i strategicznych wzgórz na wschód od Al-Hazm, centrum administracyjnego muhafazy Al-Dżauf. Według oświadczenia wojskowych po walkach bojownicy Huti opuścili pozycje w pobliżu gór Duhaida.

Wojskowi oświadczyli również, że przejęli magazyny broni i amunicji oraz zniszczyli wojskowy i opancerzony sprzęt Huti. Twierdzą, że dziesiątki bojowników ugrupowania zginęły lub zostały ranne, a część wzięto do niewoli.

Prezydencka Rada Przywódcza Jemenu wydała 1 listopada dwa dekrety dotyczące nominacji kadrowych: generał major Hussein al-Aji Ali al-Awadi został mianowany gubernatorem muhafazy Al-Bajda, a generał major Amin Ali al-Akimi — gubernatorem Al-Dżaufu i dowódcą osi wojskowej Al-Dżauf.

Czytaj nas na