Ruch Huti jednostronnie uwolnił 600 przetrzymywanych osób w Sanie, stolicy Jemenu. Potwierdził to Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, informuje Anadolu Agency.

Rola MKCK

MKCK oświadczył, że jego przedstawiciele przeprowadzili prywatne rozmowy z przetrzymywanymi osobami przed ich uwolnieniem oraz zapewnili pomoc w ich godnym powrocie do domu. Organizacja podkreśliła, że nie decydowała o tym, kto dokładnie i ile osób zostanie uwolnionych.

Według MKCK uwolnienie zostało zainicjowane przez Narodowy Komitet Huti ds. Jeńców. Nie odbyło się ono w ramach porozumienia sztokholmskiego. Komitet oświadczył również, że jest gotów, na wniosek stron, działać jako neutralny pośrednik w przyszłych uwolnieniach, transferach i repatriacjach osób przetrzymywanych w związku z konfliktem w Jemenie.

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Oświadczenie przedstawiciela Huti

Szef Narodowego Komitetu Huti ds. Jeńców Abdul Kader al-Murtada potwierdził uwolnienie 600 osób. Według niego od początku wojny w Jemenie ruch Huti jednostronnie uwolnił łącznie 2612 przetrzymywanych osób.

Nie było natychmiastowego komentarza rządu Jemenu w sprawie tego ogłoszenia. W grudniu 2018 roku rząd Jemenu i Huti po rozmowach w Sztokholmie uzgodnili wymianę jeńców i przetrzymywanych osób. Wówczas ich liczba po obu stronach przekraczała 15 tysięcy.

W ubiegłym miesiącu MKCK informował o uwolnieniu przez Huti 159 przetrzymywanych osób. Konflikt zbrojny w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i kilka innych prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd Jemenu.

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