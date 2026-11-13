Południowokoreański producent samochodów Kia planuje zainwestować 2 mld dolarów w drugi zakład produkcyjny w Indiach, aby zwiększyć produkcję samochodów na jednym z największych rynków motoryzacyjnych świata. Nowy obiekt ma powstać w Anantapurze w stanie Andhra Pradesh, gdzie firma ma już zakład zbudowany w 2019 roku.

Memorandum z władzami stanu

Indyjski oddział Kia podpisał memorandum o porozumieniu z rządem stanu Andhra Pradesh w sprawie budowy nowego zakładu. Jak informuje Korea Herald, produkcja w obiekcie ma rozpocząć się na początku 2030 roku.

Planowana roczna zdolność produkcyjna nowego zakładu wyniesie 200 tys. samochodów. Po jego uruchomieniu łączna zdolność produkcyjna Kia w Indiach przekroczy 600 tys. pojazdów rocznie.

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Rozszerzanie obecności w Indiach

Obecnie Kia sprzedaje na rynku indyjskim modele Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis i Carnival. Inwestycja jest częścią szerszych planów Hyundai Motor Group dotyczących wzmocnienia obecności w Indiach, które zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości rynku motoryzacyjnego po Chinach i USA.

W październiku konglomerat motoryzacyjny ogłosił zamiar zainwestowania w Indiach 15,5 mld dolarów w latach 2026–2032.

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