Kia planuje zainwestować 2 mld dolarów w drugi zakład w Indiach — Korea Herald
Południowokoreański producent samochodów Kia planuje zainwestować 2 mld dolarów w drugi zakład produkcyjny w Indiach, aby zwiększyć produkcję samochodów na jednym z największych rynków motoryzacyjnych świata. Nowy obiekt ma powstać w Anantapurze w stanie Andhra Pradesh, gdzie firma ma już zakład zbudowany w 2019 roku.
Memorandum z władzami stanu
Indyjski oddział Kia podpisał memorandum o porozumieniu z rządem stanu Andhra Pradesh w sprawie budowy nowego zakładu. Jak informuje Korea Herald, produkcja w obiekcie ma rozpocząć się na początku 2030 roku.
Planowana roczna zdolność produkcyjna nowego zakładu wyniesie 200 tys. samochodów. Po jego uruchomieniu łączna zdolność produkcyjna Kia w Indiach przekroczy 600 tys. pojazdów rocznie.
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Rozszerzanie obecności w Indiach
Obecnie Kia sprzedaje na rynku indyjskim modele Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis i Carnival. Inwestycja jest częścią szerszych planów Hyundai Motor Group dotyczących wzmocnienia obecności w Indiach, które zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości rynku motoryzacyjnego po Chinach i USA.
W październiku konglomerat motoryzacyjny ogłosił zamiar zainwestowania w Indiach 15,5 mld dolarów w latach 2026–2032.