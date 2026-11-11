Kia otworzyła w Wielkiej Brytanii zamówienia na dwie nowe wersje elektrycznego vana PV5 — PV5 Chassis oraz PV5 Cargo L2/H2. Informuje o tym Electrek.

PV5 jest pierwszym całkowicie elektrycznym vanem Kia w ramach kierunku Platform Beyond Vehicle. Pojazd zbudowano na modułowej platformie Hyundai Motor E-GMP.S, która umożliwia zastosowanie różnych typów nadwozia.

Podwozie do zabudowy

Wersja PV5 Chassis jest przeznaczona do dalszej zabudowy. W Wielkiej Brytanii takie prace oferuje TGS Automotive Group, między innymi w wariantach z platformą burtową Dropside, wywrotką Tipper lub furgonem Box.

Model jest dostępny wyłącznie z baterią o pojemności 71,2 kWh, a deklarowany zasięg w cyklu WLTP wynosi do 416 km. Długość podwozia to 4610 mm, szerokość — 1895 mm, wysokość — 1935 mm, a rozstaw osi — 2995 mm. Promień zawracania wynosi 5,5 metra. W kabinie przewidziano dwa miejsca, 12,9-calowy ekran nawigacji, 7,5-calowy wyświetlacz kierowcy, a także bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto.

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Podwozie obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 120 kW: naładowanie baterii od 10% do 80% ma zajmować około 30 minut. Przy ładowaniu prądem przemiennym o mocy 11 kW uzupełnienie energii od 10% do 100% wymaga około sześciu godzin i 30 minut. Ładowność wersji Dropside sięga 633 kg, a Tipper — 561 kg. Cena PV5 Chassis w Wielkiej Brytanii zaczyna się od 32 916 funtów szterlingów, z uwzględnieniem oczekiwanego grantu Zero Emission Van Grant w wysokości 5000 funtów.

Wyższy furgon cargo

PV5 Cargo L2/H2 ma długość 4695 mm, szerokość 1895 mm i wysokość 2200 mm przy rozstawie osi wynoszącym 2995 mm. Dzięki wyższemu dachowi wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej wynosi 1815 mm, a jej objętość — 5,2 metra sześciennego.

Nowy van oferowany jest w konfiguracjach trzy- i czterodrzwiowych z dwoma lub trzema miejscami. Wersje trzydrzwiowe mogą przewozić do 630 kg, a czterodrzwiowe z dwojgiem przesuwnych drzwi — do 600 kg. Oba warianty mogą holować przyczepę o masie do 1500 kg. Dla PV5 Cargo L2/H2 w Wielkiej Brytanii przewidziano również wyłącznie baterię o pojemności 71,2 kWh i zasięg do 239 mil według WLTP. Bazowa dwumiejscowa wersja Essential kosztuje od 35 016 funtów szterlingów, z uwzględnieniem grantu.

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