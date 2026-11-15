Cyberatak na Maileva, cyfrowy oddział francuskiej grupy pocztowej La Poste, skompromitował dane osobowe około 22 milionów osób. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na francuskie media.

Atak wykryto we wrześniu

Według gazet Le Figaro i La Tribune do zakrojonego na szeroką skalę włamania do systemów Maileva doszło w połowie września. Firma działa w strukturze cyfrowego segmentu Docaposte, należącego do La Poste Group.

Według platformy cyberbezpieczeństwa Cyberattaque.org incydent dotknął operatorów mieszkań socjalnych, w tym Flandre Opale Habitat i Alteal, a także laboratoria medyczne oraz pacjentów szpitala Foch w Suresnes.

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Jakie dane mogły być dostępne

Według doniesień mediów sprawcy uzyskali dostęp do treści niektórych listów przypominających o płatności. Mogły one zawierać numery faktur, daty leczenia oraz kwoty zadłużenia.

Maileva zgłosiła incydent francuskiemu organowi ochrony danych CNIL i złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Firma oświadczyła, że powiadomiła wszystkich poszkodowanych klientów korporacyjnych zgodnie z wymogami prawa. Dochodzenie trwa.

Maileva obsługuje ponad 70 tysięcy klientów korporacyjnych i zapewnia wysyłkę pasków płacowych, faktur oraz korespondencji poleconej. Francuskie media nazwały ten wyciek jednym z największych odnotowanych w kraju.

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