W Korei Południowej cyberatak na portal internetowy Uniwersytetu Yonsei w Seulu doprowadził do wycieku danych osobowych około 10 tys. obecnych i byłych studentów oraz pracowników dydaktycznych. Wśród poszkodowanych są także studenci zagraniczni, informuje Korea Herald.

Jakie dane zostały naruszone

Uniwersytet potwierdził, że naruszone zostały numery identyfikacyjne studentów i pracowników dydaktycznych, imiona i nazwiska, dane dotyczące przynależności do jednostek, numery telefonów komórkowych, adresy e-mail oraz hasła. Jednocześnie uczelnia oświadczyła, że wyciek nie dotyczył numerów rejestracji mieszkańców, numerów rejestracyjnych cudzoziemców ani danych paszportowych.

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Reakcja uniwersytetu

Według Biura Informacji i Komunikacji uniwersytetu o incydencie po raz pierwszy dowiedziano się we wtorek około godz. 19:40. Następnie uczelnia odłączyła odpowiedni serwer. W środę o godz. 10:04 uniwersytet wykrył kolejną próbę włamania.

Uniwersytet Yonsei poinformował, że zablokował źródło włamania i zwrócił się do władz o przeprowadzenie dochodzenia. Przedstawiciel uczelni zaznaczył, że liczba poszkodowanych prawdopodobnie wzrośnie. Od godz. 13:00 w czwartek poszkodowani mogli sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej uniwersytetu, które dokładnie ich dane zostały naruszone. Uniwersytet przeprosił również za incydent i obiecał podjąć działania, aby zapobiec podobnym przypadkom.

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