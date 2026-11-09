W Estonii cyberatak w tym tygodniu spowodował wzrost temperatury w lodówkach jednego z supermarketów Selver do 50°C. Podobne incydenty odnotowano w 11 europejskich krajach, informuje ERR News.

AI ułatwia przygotowywanie ataków

Profesor informatyki Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie Tanel Tammet oświadczył, że w ciągu ostatniego roku cyberzagrożenia znacząco się zmieniły. Według niego sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana do wyszukiwania luk w systemach bezpieczeństwa i tworzenia złośliwego oprogramowania. Umożliwia to szybsze przygotowywanie ataków oraz ich przeprowadzanie przez osoby bez specjalistycznego przygotowania technicznego.

Cyberprzestępcy wykorzystują również luki w oprogramowaniu i błędy pracowników. Do najczęstszych sposobów uzyskania dostępu do systemów należą e-maile phishingowe i słabe hasła.

Szpitale przygotowują się na zakłócenia

Kristjan Hinn, kierownik bezpieczeństwa informacji w Północnoestońskim Centrum Medycznym, poinformował, że szpital co miesiąc odnotowuje setki tysięcy prób ataków, z których większość jest blokowana przez zautomatyzowane systemy. Analitycy centrum badają od 200 do 300 incydentów miesięcznie, a około 10% z nich wymaga działań ze strony szpitala.

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W placówce medycznej przeprowadzono szkolenia na wypadek, gdyby wszystkie systemy informacyjne nie działały przez kilka dni. Praca szpitali zależy od połączonych systemów laboratoryjnych i radiologicznych, obrazów medycznych oraz danych z badań, choć opiekę medyczną można świadczyć także bez systemów cyfrowych, ale mniej skutecznie.

Odbudowa po incydentach

Mai Kraft, kierowniczka centrum cyberbezpieczeństwa Estońskiego Urzędu Systemów Informacyjnych, zaznaczyła, że całkowita ochrona przed cyberincydentami jest zasadniczo niemożliwa. Jej zdaniem państwo i biznes muszą przygotować się na szybkie przywrócenie działania: państwo może ustanawiać wymogi, kontrolować ich realizację i udzielać konsultacji, a firmy powinny inwestować we własną ochronę.

ERR informuje również, że we Francji hakerzy w tym tygodniu uzyskali dostęp do chłodniczego magazynu z próbkami krwi i workami osocza do transfuzji oraz produkcji farmaceutycznej. Temperatura wzrosła tam z minus 30°C do 110°C. Po podobnych incydentach Północnoestońskie Centrum Medyczne sprawdziło własne systemy.

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