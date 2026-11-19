Firma cyberbezpieczeństwa Palo Alto Networks poinformowała, że liczba incydentów, które wykrywa, jest około dziesięciokrotnie wyższa niż cztery miesiące temu. Jak podaje Politico Europe, władze wiążą falę niestabilności ze zdolnością nowych narzędzi sztucznej inteligencji do wykrywania luk w istniejącym kodzie, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.

Europejski szef Palo Alto Networks Helmut Reisinger oświadczył, że ciągłe ataki i ostrzeżenia o lukach mogą stać się nową normą. Według publikacji w wyniku zakrojonego na szeroką skalę cyberataku z użyciem AI przestały działać wewnętrzne usługi instytucji UE. Wcześniej informowano również o zakłóceniach w instytucjach bezpieczeństwa narodowego USA, Federalnej Administracji Lotnictwa USA oraz o globalnych awariach Microsoftu.

Presja na kod open source

Szczególne zaniepokojenie budzi stan podstawowych komponentów oprogramowania open source, które często są utrzymywane przez nieliczne zespoły i wolontariuszy. W październiku agencje ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegły przed poważnymi lukami w języku programowania PHP, który według Politico Europe obsługuje 70% sieci. W tym tygodniu podobne alarmy objęły także Javę i NGINX.

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PHP Foundation, utworzona w 2021 roku, ma dwóch pracowników etatowych i 13 wykonawców. Członek zarządu fundacji Nils Adermann zauważył, że kluczowa wiedza techniczna jest często skupiona u osób pracujących nad projektami w wolnym czasie, które mogą nagle stać się niedostępne. Wykryte problemy w PHP ostatecznie nie doprowadziły do katastrofalnych konsekwencji: część organizacji zaktualizowała systemy lub tymczasowo je wyłączyła, a niektóre luki okazały się trudniejsze do wykorzystania, niż oczekiwano.

Finansowanie i fałszywe sygnały

Fundacje wspierające open source otrzymują środki z grantów państwowych i darowizn firm technologicznych. Projekt Alpha Omega Linux Foundation, wspierany przez Anthropic, OpenAI, Google i Microsoft, zapewnił finansowanie, które ostatecznie pomogło w pełni wykryć i usunąć luki w PHP. Niemiecka Sovereign Tech Agency zainwestowała w PHP 205 tys. euro w latach 2023–2024 i zobowiązała się przekazać kolejne 223 680 euro w latach 2025–2026.

Jednocześnie Adermann stwierdził, że pomocy finansowej udziela jedynie niewielka część firm zależnych od PHP. Dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA Juhan Lepassaar poinformował, że AI generuje również fałszywe lub przesadzone zgłoszenia dotyczące luk. ENISA sporządza listę najważniejszych komponentów open source, których bezpieczeństwo, według Lepassaara, należy wzmocnić za pomocą specjalistów lub narzędzi AI.

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