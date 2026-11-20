W USA dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa przy Białym Domu Sean Cairncross odchodzi ze stanowiska, podaje The Independent, powołując się na Axios. Biały Dom nie skomentował od razu tych informacji.

Poszukiwanie następcy

Cairncross kieruje Biurem Krajowego Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i odpowiada za politykę oraz strategię rządu federalnego USA w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Według Axios, powołującego się na źródła, nie planował pracować na tym stanowisku jeszcze przez dwa lata.

Jak podaje Axios, Cairncross odchodzi teraz, aby Biały Dom miał wystarczająco dużo czasu na zatwierdzenie przez Senat jego następcy, zanim Demokraci przejmą kontrolę nad Kongresem w styczniu.

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Zakłócenia techniczne

Według Axios odejście Cairncrossa ma polubowny charakter. Informacje na ten temat pojawiły się po tegorocznych wyborach uzupełniających w USA, w których Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa straciła większość w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Zmiana kadrowa następuje w związku z niedawnymi zakłóceniami technicznymi, które dotknęły lotnictwo, sektor bankowy i systemy bezpieczeństwa narodowego USA. Wysocy urzędnicy wielokrotnie oświadczali, że incydenty te nie są związane ze zmianą kadrową i nie były skutkiem cyberataków.

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