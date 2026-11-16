Liczba zagranicznych studentów na amerykańskich uniwersytetach tej jesieni zmniejszyła się o 9% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a liczba osób, które po raz pierwszy przyjechały do USA na studia, spadła o 15%. Takie wyniki badania Instytutu Edukacji Międzynarodowej przytacza The Guardian.

Wizy i ograniczenia w podróżowaniu

W badaniu wzięło udział ponad 800 amerykańskich college'ów i uniwersytetów. Spośród nich 88% powiązało spadek liczby zagranicznych studentów z procesem uzyskiwania wiz, a 70% — z ograniczeniami w podróżowaniu.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zaostrza politykę imigracyjną i zmienia podejście do szkolnictwa wyższego. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zaproponował, by wymagać od placówek edukacyjnych opłaty w wysokości 70 tys. dolarów za każdego uczestnika programu Optional Practical Training, czyli OPT.

Przepis jeszcze nie wszedł w życie i oczekuje się, że może stać się przedmiotem pozwów sądowych. Jednocześnie udział w programie OPT tej jesieni zmniejszył się o 6%. Administracja ostatecznie zatwierdziła także przepis ograniczający pobyt zagranicznych studentów w USA do czterech lat bez odrębnego zezwolenia władz federalnych, jednak sąd tymczasowo zablokował jego obowiązywanie.

Największy spadek — na poziomie studiów podyplomowych

Największy spadek odnotowano wśród zagranicznych studentów na poziomie studiów podyplomowych — o 15%. Na studiach licencjackich liczba cudzoziemców zmniejszyła się o 3%. Badanie wykazało także spadek liczby studentów z Indii, które wysyłają do USA więcej studentów niż jakikolwiek inny kraj.

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Jeśli możliwości oferowane przez OPT zostaną ograniczone, 95% ankietowanych placówek przewiduje, że zagraniczni studenci prawdopodobnie wybiorą inne kraje na studia. Badacze z Instytutu Edukacji Międzynarodowej wskazali także na rosnącą globalną konkurencję o studentów oraz wysokie koszty amerykańskiej edukacji.

Wpływ na uniwersytety i gospodarkę

Stowarzyszenie Nafsa wraz z firmą JB International obliczyło, że wkład zagranicznych studentów w gospodarkę USA zmniejszył się tej jesieni o 2,4 mld dolarów. Uniwersytety aktywnie pozyskują studentów z zagranicy, między innymi ze względu na wpływy z czesnego.

Na przykład na Cleveland State University liczba zagranicznych studentów w ciągu dwóch lat spadła o 46% — z 1542 jesienią 2025 roku do 828 tej jesieni. Prorektor Nigamanth Sridhar oszacował wpływ tego spadku na budżet uczelni na kwotę od 2 mln do 4 mln dolarów.

Oryginalny materiał opublikował The Guardian.

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