W Niemczech liczba pełnoletnich osób z nadmiernym zadłużeniem wzrosła do 7,36 miliona. To o 293 tysiące, czyli nieco ponad 4%, więcej niż rok wcześniej, informuje Tagesschau, powołując się na nowy „Atlas dłużników” firmy Creditreform. Datą referencyjną badania był 1 października.

Odsetek osób nadmiernie zadłużonych wśród dorosłej ludności kraju zwiększył się o 0,42 punktu procentowego, do 10,58%. W Creditreform oświadczono, że sytuacja finansowa prywatnych konsumentów pogorszyła się z powodu wysokich kosztów życia, znacznych wydatków na energię i mieszkanie, a także pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

Firma zaznaczyła, że ze względu na nową metodologię obliczeń aktualnych danych nie można bezpośrednio porównywać ze wskaźnikami z poprzednich lat. Jednocześnie dane za 2025 rok zostały retrospektywnie przeliczone przy użyciu metody matematyczno-statystycznej, co umożliwia porównanie ich z nowymi wskaźnikami.

Wzrost wśród osób poniżej 30. roku życia

Według badania najczęstszymi przyczynami nadmiernego zadłużenia są choroby, uzależnienia lub wypadki, a także bezrobocie. Szczególnie zauważalnie liczba osób nadmiernie zadłużonych wzrosła wśród osób poniżej 30. roku życia — o 5,8%, do 1,17 miliona.

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Najwięcej osób z nadmiernym zadłużeniem ogółem przypada na grupę wiekową od 30 do 49 lat. Kierownik badań ekonomicznych Creditreform Patrick-Ludwig Hantzsch oczekuje, że w przyszłym roku liczba nadmiernie zadłużonych konsumentów będzie nadal rosła.

Najwyższy odsetek — w Bremie

Najwyższy odsetek osób nadmiernie zadłużonych wśród wszystkich dorosłych odnotowano w Bremie — 15,89%. Dalej plasują się Nadrenia Północna-Westfalia z 13,19% oraz Saksonia-Anhalt z 13,08%. Najniższy wskaźnik ma Bawaria — 7,58%, za nią znajdują się Badenia-Wirtembergia z 8,73% i Brandenburgia z 9,15%.

Na poziomie powiatów najniższe odsetki odnotowano w bawarskich powiatach Eichstätt — 4,75% oraz Erlangen-Höchstadt — 4,99%. Wśród miast najwyższe wskaźniki mają Gelsenkirchen — 25,43% i Bremerhaven — 23,67%.

Creditreform opracowuje „Atlas dłużników” na podstawie zanonimizowanych danych z oficjalnych rejestrów, danych sprzedawców internetowych i innych źródeł. Firma uwzględnia przedsądowe procedury przypominania i windykacji, przymusową egzekucję lub wykonanie orzeczeń, a także upadłości konsumenckie. Samo jedno przypomnienie o spłacie długu nie oznacza, że dana osoba zostanie zaliczona do kategorii nadmiernie zadłużonych.

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