Liczba incydentów sabotażowych w Europie przypisywanych Federacji Rosyjskiej, państwu-agresorowi, wzrosła o 16% w ciągu 12 miesięcy do września 2026 roku. Wykorzystanie podpaleń i materiałów wybuchowych mniej więcej się podwoiło, wynika z raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), o którym informuje The Hill.

Ataki na infrastrukturę krytyczną

Według oceny IISS Rosja prowadzi przeciwko Europie „nietradycyjną wojnę”, w tym poprzez ataki rosyjskich służb wywiadowczych na infrastrukturę krytyczną. Jednocześnie ogólna liczba zarejestrowanej aktywności spadła, mimo wzrostu liczby aktów sabotażu.

Analitycy uważają, że kampania ta nie osiągnęła jeszcze strategicznego celu, jakim jest osłabienie i zakłócenie wsparcia dla Ukrainy. Państwa europejskie nadal udzielają Ukrainie pomocy wojskowej, a wydatki obronne państw europejskich w 2025 roku przewyższyły rosyjskie o 9,6%.

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Ryzyko dla Niemiec i Polski

IISS uważa za bardzo prawdopodobne, że spośród państw europejskich rosyjskie służby wywiadowcze będą najbardziej koncentrować się na Niemczech i Polsce. Ich sieci transportowe, logistyczne i przemysłowe mają istotne znaczenie dla zapewnienia dostaw dla Ukrainy.

Analitycy ostrzegli, że incydent z dużą liczbą ofiar jest możliwy ze względu na zawężenie marginesu błędu w kalkulacjach. Taki atak — celowy lub spowodowany błędem — może wywołać żądania reakcji oraz ujawnić różnice między europejskimi rządami.

Według Misji Monitorującej ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie rosyjskie ataki zabiły w październiku 372 cywilów i raniły 1 981 osób. ONZ poinformowała, że było to o 95% więcej niż w październiku 2025 roku.

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