Firas Baszar Chalsa, który był leczony z powodu obrażeń odniesionych w ataku 23 października, zmarł rano 29 listopada. W rezultacie liczba ofiar śmiertelnych ataku na Grecki Kościół Prawosławny św. Jerzego w Jordanii wzrosła do 10.

Śmierć rannego

O śmierci Chalsy poinformowała jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego w oświadczeniu rozpowszechnionym przez państwową agencję Petra. Według Anadolu Agency, był on leczony z powodu obrażeń odniesionych podczas ataku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Atak i wyroki

Atak miał miejsce 23 października w mieście Karak podczas pogrzebu w kościele św. Jerzego. Uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do osób obecnych na ceremonii. Początkowo informowano o dziewięciu zabitych i 34 rannych.

15 listopada jordański Sąd Bezpieczeństwa Państwa skazał trzech oskarżonych na karę śmierci za przeprowadzenie ataku. Dwóch kolejnych oskarżonych otrzymało po sześć lat więzienia.

Czytaj nas na