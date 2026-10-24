Liczba zabitych w wyniku ataku na grecką cerkiew prawosławną w jordańskiej wsi Hammud w muhafazie Karak wzrosła do dziewięciu po śmierci dwóch rannych. Minister zdrowia Jordanii Ibrahim al-Bdur poinformował o tym AFP, pisze The Hindu.

Śmierć rannych

Według ministra w sobotę zmarł kolejny poszkodowany, który był w stanie krytycznym. Był drugim rannym, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Al-Bdur nazwał atak na cerkiew terrorystycznym.

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Atak podczas procesji pogrzebowej

Władze Jordanii poinformowały, że uzbrojeni mężczyźni wtargnęli na teren greckiej cerkwi prawosławnej podczas procesji pogrzebowej i otworzyli ogień. Cerkiew znajduje się we wsi Hammud w muhafazie Karak na południu Jordanii.

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