Dwóch żołnierzy Sił Powietrznych USA zginęło w ubiegłym tygodniu w incydentach, które Pentagon sklasyfikował jako „niebojowe”. W rezultacie łączna liczba amerykańskich wojskowych, którzy zginęli od początku wojny z Iranem 28 lutego, wzrosła do 23, informuje Defense News.

Okoliczności śmierci

W zaktualizowanym Systemie Analizy Strat Departamentu Obrony USA (DCAS) oba zgony wpisano do kategorii „niebojowych”, czyli niezwiązanych z bezpośrednimi działaniami bojowymi. Jeden przypadek oznaczono jako związany z chorobą lub urazem, drugi ma status pending.

Jeden z poległych pełnił czynną służbę w Siłach Powietrznych USA, drugi był żołnierzem Powietrznej Gwardii Narodowej. Obaj byli mężczyznami z personelu szeregowego w kategoriach E5–E9. Jeden miał od 31 do 35 lat, drugi — ponad 35 lat.

Według rzecznika Sił Powietrznych jeden wojskowy zmarł w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, rozciągającym się od północno-wschodniej Afryki przez Bliski Wschód po Azję Centralną i Południową. Drugi zmarł w Stanach Zjednoczonych. Przypadek ze statusem pending jest badany, jednak resort nie sprecyzował, jaki organ prowadzi dochodzenie.

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Nazwiska poległych nie zostały dotychczas ujawnione. Rzecznik Sił Powietrznych nie wyjaśnił również, dlaczego nie podano ich po powiadomieniu krewnych, jak zwykle przewiduje polityka Departamentu Obrony USA.

Straty w dwóch kategoriach

Oba przypadki wpisano do kategorii Overseas Operations, a nie do operacji Epic Fury. Rzecznik Pentagonu wyjaśnił to tym, że USA uznają operację Epic Fury za zakończoną. W kategorii Overseas Operations figuruje obecnie ośmiu poległych wojskowych: czterech w okolicznościach bojowych i czterech w okolicznościach niebojowych.

W kategorii Epic Fury wskazano 15 poległych. Łącznie w obu kategoriach od początku wojny rannych w walce zostało 866 amerykańskich wojskowych: 417 w ramach Epic Fury i 449 w kategorii Overseas Operations.

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