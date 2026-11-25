Liczba zgłoszonych przypadków dengi na świecie wzrosła z 430 tys. w 1990 roku do 14,7 mln w 2024 roku. Wyniki nowej analizy przedstawiono 22 listopada na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny w National Harbor w stanie Maryland w USA, informuje Nature.

Jak zebrano dane

Denga jest chorobą wirusową przenoszoną przez zakażone komary. Może powodować gorączkę, bóle głowy i silny ból kości. Głównym wektorem jest komar Aedes aegypti, dobrze przystosowany do ciepłego środowiska miejskiego.

Przypadki dengi są często rejestrowane w różnych bazach danych, które trudno ze sobą porównywać. Grupa badaczy, w skład której weszła epidemiolożka Ahyon Lim z London School of Hygiene & Tropical Medicine, połączyła dostępne dane i wykorzystała modelowanie statystyczne do uzupełnienia luk w statystykach. Wyniki opublikowano również jako preprint na platformie Research Square przed recenzją naukową.

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Wirusolog zajmujący się dengą Eng Eong Ooi z Duke–NUS Medical School w Singapurze, który nie uczestniczył w pracach, zaznaczył, że wzrost liczby zgłoszonych przypadków nie jest zaskakujący. Według niego coraz więcej osób mieszka na obszarach miejskich, gdzie istnieje ryzyko zakażenia dengą.

Badanie Wolbachia w Brazylii

Na spotkaniu przedstawiono również wyniki pierwszego randomizowanego badania kontrolowanego w obu Amerykach, które oceniało wpływ komarów z bakterią Wolbachia na przenoszenie dengi. Bakteria ta zmniejsza zdolność komarów do przenoszenia wirusów i jest przekazywana ich potomstwu.

Od stycznia 2021 roku do maja 2022 roku badacze wypuścili około 32 mln komarów zakażonych Wolbachia na wyznaczonych obszarach Brazylii. Obserwowali niemal 6 tys. dzieci mieszkających na obszarach wypuszczania komarów i poza nimi oraz co roku pobierali próbki krwi w latach 2020–2024. Dzieci z obszarów, gdzie wypuszczono takie komary, miały o 68% niższe prawdopodobieństwo zakażenia dengą niż dzieci z obszarów bez Wolbachia.

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