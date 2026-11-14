Od początku 2026 roku na świecie w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych zginęły już dziesiątki tysięcy ludzi, a liczba ta, według oceny gazety, będzie rosła. Prognozuje się również, że rok ten znajdzie się wśród czterech najcieplejszych w historii, informuje The Guardian.

Gazeta zauważa, że po najgorętszym lecie od początku obserwacji meteorologicznych w 1850 roku globalna temperatura w 2026 roku zrównała się z rekordowym poziomem z 2023 roku — 2,04°C powyżej poziomu przedindustrialnego. Ilość dwutlenku węgla w atmosferze, według The Guardian, osiągnęła poziom nienotowany od 2 mln lat.

Upały, pożary i susza

W maju temperatura w niektórych miastach Indii i Bangladeszu przekraczała 45°C, a w pakistańskiej prowincji Sindh osiągnęła 52°C. Z upałem powiązano co najmniej 47 zgonów w Azji Południowej.

W sierpniu upał, według oceny gazety, doprowadził do około 50 tys. zgonów w miastach Europy. Dwie trzecie tych nadmiarowych zgonów wiąże się z kryzysem klimatycznym. Susza zmusiła również Rumunię do zatrzymania jedynej elektrowni jądrowej, ponieważ niski poziom wody w Dunaju nie pozwalał uzupełniać systemu chłodzenia.

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W Kanadzie niemal tysiąc pożarów lasów strawiło 3 mln hektarów, a dym dotarł do Nowego Jorku. W Europie pożary objęły 686 tys. hektarów — dwukrotnie więcej niż średnia z poprzednich 20 lat.

Powodzie i osuwiska

Ulewne deszcze i osuwiska spowodowały znaczne ofiary w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. W lutym w brazylijskim mieście Juiz de Fora w wyniku rekordowych opadów zginęły 72 osoby, a ponad 10 tys. mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia domów. W marcu powodzie i osuwiska pochłonęły co najmniej 131 ofiar w Etiopii, 80 w Kenii i 18 w Tanzanii.

W sierpniu w nepalskiej dolinie rzeki Lhende Khola osunięcie skał i lodu lodowcowego spowodowało potok wody i rumowiska, który zmył lokalne społeczności. Zginęło co najmniej 1 300 osób, ponad 5 tys. uznano za zaginione, a kolejne 8 600 potrzebowało pomocy medycznej. Naukowcy wymienili niezwykle wysoką temperaturę i długotrwałą degradację wiecznej zmarzliny jako prawdopodobne czynniki.

Światowa Organizacja Meteorologiczna poinformowała o przyspieszonym gromadzeniu energii w systemie klimatycznym Ziemi: ponad 90% jej nadmiaru jest magazynowane w oceanach. W czerwcu temperatura powierzchni morza zaczęła przekraczać wcześniejsze maksima, a 2 czerwca potwierdzono nowe zjawisko El Niño.

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