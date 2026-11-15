Liczba Arabów zabitych w wyniku przemocy kryminalnej w Izraelu od początku 2026 roku sięgnęła 201 po dwóch śmiertelnych incydentach w sobotę — informuje Jerusalem Post. W Kafr Mandzie Lina Kassem Zidan z Dalijat al-Karmel zginęła w ataku granatowym wymierzonym w firmę. Później tego samego wieczoru w Tajibie, w regionie Szaronu, zastrzelono mężczyznę. Okoliczności drugiego zabójstwa pozostają niejasne.

Atak w Kafr Mandzie

Zidan, która nie była celem ataku, zginęła w ruchliwej dzielnicy handlowej Kafr Mandy. Zgodnie z podpisem pod zdjęciem w materiale, w wyniku eksplozji granatu rannych zostały także cztery osoby.

Według organizacji Abraham Initiatives wśród 201 zabitych jest 192 obywateli Izraela i dziewięciu mieszkańców. Wśród ofiar jest 14 kobiet i dziewcząt. Spośród nich 167 osób zostało zastrzelonych, 10 zmarło od ran kłutych, siedem zginęło w pożarach, a jeszcze jedna osoba w wyniku ataku samochodowego. Organizacja poinformowała również, że dziewięć osób zostało postrzelonych przez funkcjonariuszy policji.

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To szósty rok, w którym liczba ofiar przemocy kryminalnej w arabskich społecznościach Izraela przekroczyła 100 osób. W ciągu ostatnich czterech lat liczba zabitych za każdym razem przekraczała 200. W analogicznym okresie 2025 roku zginęło 226 osób, dlatego obecny wskaźnik jest o około 11% niższy.

Krytyka działań władz

Współdyrektorka wykonawcza Abraham Initiatives Shahira Shalabi oświadczyła, że właściciele firm mierzą się z wymuszeniami i haraczami, a rodzice obawiają się werbowania dzieci przez grupy przestępcze. Według niej takie struktury zwiększają również wpływy w przetargach państwowych, prywatnych firmach i lokalnych instytucjach.

Dyrektor Centrum Praw Arabskich Obywateli Mossawa, Dżafar Farah, wezwał do odwołania komisarza policji i komendantów okręgowych, obciążając ich odpowiedzialnością za porażkę w zwalczaniu przestępczości. Przewodniczący Wyższego Komitetu Monitorującego Arabów w Izraelu Dżamal Zahalka oskarżył rząd o bezczynność i wezwał do przyjęcia wiążącej decyzji rządowej w sprawie wykorzenienia organizacji przestępczych w społeczeństwie arabskim.

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