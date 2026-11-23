Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un prawdopodobnie zignorował próby nawiązania z nim kontaktu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym roku Trump dzwonił do Kima i próbował skontaktować się z nim za pośrednictwem kanałów komunikacji, jednak nie otrzymał odpowiedzi — informuje The Independent, powołując się na źródła „The Wall Street Journal” zaznajomione ze sprawą.

Nierozpieczętowany list

Po bezskutecznych próbach kontaktu amerykańscy urzędnicy przekazali list Trumpa północnokoreańskiemu dyplomacie w Nowym Jorku. Dyplomata później zwrócił go przedstawicielowi USA, nie otwierając go.

Podczas podróży do Chin w ubiegłym tygodniu Trump publicznie dopuszczał możliwość spotkania z Kim Dzong Unem i, według publikacji, prosił współpracowników o jego zorganizowanie. Spotkanie jednak się nie odbyło. Jednocześnie przedstawiciel administracji Trumpa powiedział „The Wall Street Journal”, że nie było prób zorganizowania spotkania z Kimem.

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Kwestia programu nuklearnego

Przed podróżą amerykańscy urzędnicy omawiali warianty przygotowań do potencjalnych rozmów. Wśród nich było sformułowanie, które nie przewidywałoby formalnego uznania Korei Północnej za państwo nuklearne, ale nie zawierałoby tradycyjnego żądania USA dotyczącego likwidacji jej broni jądrowej. Zamiast tego USA dążyłyby do uzyskania ograniczeń dotyczących prób nuklearnych i rakietowych oraz rozwijania kontaktów dyplomatycznych.

Biały Dom przekazał „The Wall Street Journal”, że pozostaje zaangażowany w denuklearyzację Korei Północnej. Trump i Kim Dzong Un spotkali się wcześniej trzykrotnie, w tym w 2019 roku, gdy Trump został pierwszym urzędującym prezydentem USA, który wkroczył na terytorium Korei Północnej. Kontakty te nie przyniosły znaczących rezultatów w kwestii denuklearyzacji.

Na początku tego miesiąca Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Korea Północna rozbudowuje swój obiekt wzbogacania uranu. Według szacunków kraj ma około 60 głowic nuklearnych oraz międzykontynentalne pociski balistyczne zdolne dosięgnąć kontynentalnej części USA.

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