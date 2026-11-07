Kierowca Mercedesa Kimi Antonelli uzyskał najlepszy wynik w drugim treningu wolnym Grand Prix São Paulo Formuły 1 na Autodromie José Carlosa Pace'a w Brazylii. Jego czas wyniósł 1 minutę i 10,763 sekundy. Jak podaje The Rio Times, Antonelli wyprzedził kierowcę McLarena Lando Norrisa o 0,253 sekundy.

Norris i Verstappen w czołowej trójce

Trzeci w sesji był Max Verstappen z Red Bulla, który stracił do lidera 0,259 sekundy. Partner Antonellego w Mercedesie, George Russell, zajął czwarte miejsce ze stratą 0,273 sekundy, a piąty był Oscar Piastri z McLarena — 0,321 sekundy straty.

W pierwszym treningu najlepszy czas uzyskał Norris — 1 minuta i 11,717 sekundy. Antonelli był wówczas drugi, tracąc do brytyjskiego kierowcy 0,082 sekundy. Treningi wolne nie przynoszą punktów do mistrzostw: zespoły wykorzystują je do testowania ustawień bolidów, opon i trybów pracy silnika przed kwalifikacjami.

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Kara Russella i nagana dla Camary

Verstappen zgłosił problemy z kierowaniem, a Red Bull poinformował, że rozważa zmiany w jego bolidzie. Russell ma już karę przesunięcia o pięć pozycji na polach startowych z powodu wymiany silnika. Mercedes może zdobyć mistrzostwo konstruktorów w São Paulo, jeśli po wyścigu wyprzedzi Ferrari o co najmniej trzy punkty.

Brazylijski kierowca Audi Gabriel Bortoleto zakończył drugi trening na ósmym miejscu, tracąc do Antonellego 1,017 sekundy. Rafael Camara, debiutujący w Grand Prix w barwach Haasa, zajął 16. miejsce. Sędziowie udzielili mu nagany za utrudnianie jazdy Charlesowi Leclercowi z Ferrari w zakręcie nr 15. Trzeci trening zaplanowano na 7 listopada, kwalifikacje odbędą się tego samego dnia, a wyścig — 8 listopada.

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