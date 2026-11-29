Pięcioletni koń Ombudsman, należący do Godolphin, wygrał Japan Cup w Tokio w Japonii w swoim ostatnim starcie przed rozpoczęciem kariery hodowlanej. W siodle był dżokej William Buick. Zwycięstwo było pierwszym dla Godolphin w tym wyścigu.

Przebieg wyścigu

Ombudsman pokonywał zakręt na prostą finiszową w środku stawki, gdy uczestnicy rozproszyli się na szerokości toru. Po uzyskaniu miejsca do manewru wyszedł na prowadzenie i jako pierwszy przekroczył linię mety. Koń po raz pierwszy i ostatni wystąpił na dystansie jednej mili i czterech furlongów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki

Według Sky Sports, było to szóste zwycięstwo Ombudsmana w wyścigach Grupy 1. Drugie miejsce zajął trenowany we Francji Calandagan. Japońskie konie Danon Decile i Masquerade Ball zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.

Czytaj nas na