W Nowym Jorku w USA prezes wytwórni filmowej Lionsgate Adam Fogelson oświadczył, że studio nie spieszy się z ogłoszeniem siódmego filmu z franczyzy „Igrzyska śmierci”. Dalszy rozwój serii będzie zależał od pisarki Suzanne Collins, która zachowuje aktywną rolę twórczą w ekranizacjach swoich książek, podaje Variety.

Studio czeka na decyzję autorki

Na premierze „Igrzysk śmierci: Świt na Dożynkach” Fogelson powiedział, że Collins nie tworzy historii bez ważnego powodu. Według niego, jeśli autorka uzna, że ma ważną historię do opowiedzenia, napisze ją, a studio na tym skorzysta.

Collins uczestniczyła w premierze, ale nie udzielała wywiadów. Podczas podpisywania autografów, zapytana o możliwą nową książkę, odpowiedziała dwoma słowami po angielsku: „We’ll see”. Reżyser franczyzy Francis Lawrence zaznaczył, że pisarka nie informuje ekipy filmowej, czy pracuje nad nową powieścią, i nie daje żadnych wskazówek w tej sprawie.

Sukces nowego prequela

„Świt na Dożynkach”, szósty film franczyzy, rozpoczął dystrybucję kinową z wpływami w wysokości 120 mln dolarów. To niemal trzykrotnie więcej niż 44 mln dolarów, które na starcie zebrał prequel z 2023 roku „Ballada ptaków i węży”.

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Według RelishMix zasięg „Świtu na Dożynkach” w mediach społecznościowych przed premierą wyniósł 652 mln. To o 66% więcej niż w przypadku „Ballady ptaków i węży”, której wynik wyniósł 393 mln.

Popularność historii Haymitcha

Nowa powieść Collins, poświęcona pochodzeniu Haymitcha Abernathy’ego, sprzedała się w USA w nakładzie ponad 1,2 mln egzemplarzy w pierwszym tygodniu. To dwa razy więcej niż sprzedaż „Ballady ptaków i węży” w pierwszym tygodniu i trzy razy więcej niż „Kosogłosa”. Do stycznia 2026 roku światowa sprzedaż anglojęzycznego wydania przekroczyła 4,4 mln egzemplarzy.

Ekranizacja otrzymała również najwyższe w serii oceny widzów: 94% na Rotten Tomatoes oraz 4,1 punktu na 5 w Letterboxd. Fogelson nazwał Collins twórczą architektką franczyzy i podkreślił, że Lionsgate dąży do zachowania jej wpływu na wszystkich etapach pracy nad projektami.

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