W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele prasy filmowej pozytywnie ocenili film Davida Finchera The Further Mis-Adventures of Cliff Booth — kontynuację filmu Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood. Jak informuje Variety, krytycy nazwali obraz wciągającym filmem do niezobowiązującego oglądania oraz hołdem dla Hollywood i Los Angeles.

Pierwsze opinie

Krytyk filmowy Simon Thompson opisał dzieło Finchera jako list miłosny do Los Angeles, zwracając uwagę na eklektyczną obsadę i końcową część filmu. Krytyk Zach Pope nazwał obraz połączeniem charakterystycznego dla Tarantino chaosu, dbałości Finchera o szczegóły i charyzmy Brada Pitta.

Starszy reporter The Wrap Drew Taylor napisał, że „absolutnie pokochał” ten film. Członek Critics Choice Ricky Valero nazwał go jednym z najlepszych filmów roku. Recenzent Variety Clayton Davis określił film jako dziki i zabawny obraz, a osobno wyróżnił grę Pitta, Elizabeth Debicki, Scotta Caana i Petera Wellera.

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Fabuła i ekipa

Akcja filmu rozgrywa się w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z Pewnego razu... w Hollywood. Brad Pitt ponownie wciela się w kaskadera Cliffa Bootha, który pracuje jako fixer hollywoodzkiego studia i znajduje się w trudnej sytuacji, pracując dla popularnego aktora filmowego. W obsadzie znaleźli się również Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino i Peter Weller.

Scenariusz napisał Quentin Tarantino, który nie został reżyserem projektu, ponieważ, według Variety, planuje nakręcić już tylko jeden film pełnometrażowy. Według Finchera pierwsza wersja scenariusza liczyła 230 stron, z których skrócił 60.

Dystrybucja kinowa i streaming

Film trafi na wyłączność do kin IMAX 25 listopada, a 23 grudnia będzie dostępny na Netflixie. Pitt otrzymał Oscara za rolę Cliffa Bootha w oryginalnym filmie z 2019 roku, który zarobił 410 mln dolarów na światowym rynku kinowym i zdobył 10 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

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