W Wielkiej Brytanii kasztanowce zaczęły kwitnąć i wykazywać oznaki wiosennego wzrostu ponad pół roku wcześniej niż zwykle. Łagodna jesienna pogoda po lecie z ekstremalnymi upałami i suszą mogła przyczynić się do tego zjawiska, podaje The Guardian.

Październik był cieplejszy od średniej we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa. Był to dziewiąty miesiąc z rzędu, w którym średnia temperatura przekraczała normę.

Ryzyko dla zapylaczy

Chris Nichols, szef programów ochrony przyrody w Woodland Trust, oświadczył, że przedwczesne kwitnienie budzi obawy ze względu na możliwe zakłócenie synchronizacji między drzewami a owadami zapylającymi. Jak powiedział, drzewa powinny kwitnąć w określonym okresie, aby ich cykl pokrywał się z aktywnością owadów, od których zależą.

Kate Lewthwaite, menedżerka programów nauki obywatelskiej w Woodland Trust, nazwała wczesne kwitnienie oznaką stresu drzew. Jej zdaniem susza mogła zmusić drzewa do wstrzymania ważnych procesów fizjologicznych, podobnie jak podczas zimowego spoczynku. Po opadach rośliny mogły wznowić wiosenne kwitnienie poza sezonem.

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Skutki upałów i suszy

Latem wiele drzew doświadczyło tak zwanej wczesnej jesieni: więdły i przedwcześnie zrzucały liście. Eksperci informowali również, że stare dęby w Anglii giną z powodu wysokiej temperatury i suszy.

Kevin Martin, kierownik kolekcji drzew w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew, zauważył, że drzewa w miejscowym arboretum również przechodzą do przedwczesnego wiosennego wzrostu. Wyjaśnił, że z powodu letniego stresu drzewa weszły w stan spoczynku, a ciepłe warunki jesienią ponownie pobudziły ich rozwój. Według oceny Martina pełny wpływ tego zjawiska stanie się jasny dopiero wiosną 2028 roku.

Martin poinformował również, że po suszy drzewa, zwłaszcza w południowo-wschodniej Anglii, miały niewielkie przyrosty i stały się bardziej podatne na uszkodzenia podczas burz. Podczas burz Austin i Boelo odnotowano więcej przypadków uszkodzeń i przewracania się drzew, niż oczekiwano przy wietrze o takiej sile.

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