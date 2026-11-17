Cypr buduje cztery nowe stacjonarne zakłady odsalania, aby w przyszłości pokrywać całe zapotrzebowanie kraju na wodę z morza. Na projekt zostanie wydanych ponad 200 mln euro, informuje Cyprus Mail, powołując się na ministra rolnictwa Christosa Senekisa.

Minister nazwał program najdroższą inwestycją w bezpieczeństwo wodne kraju od lat 80. XX wieku. Jak zaznaczył, po realizacji projektu woda ze zbiorników będzie rezerwowana dla rolników. Ma to umożliwić rolnikom wcześniejsze poznanie dostępnych ilości wody i planowanie pracy na każdy sezon.

Inwestycje w infrastrukturę wodną

Senekis porównał skalę inwestycji z budową zapory Kouris i Południowego Wodociągu. Około 43% budżetu ministerstwa na przyszły rok przeznaczono na infrastrukturę wodną.

Resort rozwija również infrastrukturę umożliwiającą szersze wykorzystanie wody odzyskanej. Do końca miesiąca planowane jest zakończenie projektu instalacji oszczędzających wodę nakładek na domowych kranach. Według ministra zapewni to znaczne oszczędności wody przy niewielkich kosztach.

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Pomoc dla rolników i udział izraelskich firm

Rolnicy na Cyprze nadal odczuwają skutki ubiegłorocznej suszy. Senekis poinformował, że złożył udokumentowany wniosek do Unii Europejskiej, który zapewnił 4,6 mln euro na rekompensatę utraconych dochodów. Wypłaty dla producentów mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Izraelska państwowa spółka wodna Mekorot jest jednym z kluczowych partnerów cypryjskiego programu odsalania od 2015 roku, gdy Departament Rozwoju Zasobów Wodnych rozpoczął z nią współpracę w sprawie obiektów w Limassolu i Larnace. Jednostka Mekorot otworzyła w Limassolu instalację wartą 50 mln euro, zaprojektowaną do produkcji 40 tys. metrów sześciennych wody dziennie, z możliwością zwiększenia produkcji do 60 tys. metrów sześciennych. Oczekiwano, że dwie instalacje pokryją około 40% zużycia wody na wyspie.

Izraelski wykonawca buduje również mobilną instalację na rzece Garyllis w Limassolu o wydajności 10 tys. metrów sześciennych dziennie. Nadal nie rozpoczęła ona działania z powodu opóźnień w dostawach sprzętu związanych z wojną na Bliskim Wschodzie.

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