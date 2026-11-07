Cypr i Grecja podczas interaktywnego dialogu Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadały kandydatowi Turcji na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, Feridunowi Sinirlioğlu, pytania dotyczące prawa międzynarodowego, statusu Republiki Cypryjskiej oraz memorandum turecko-libijskiego. Jak informuje Cyprus Mail, oświadczył on, że w swojej pracy będzie kierował się Kartą Narodów Zjednoczonych, w tym w kwestii cypryjskiej, jednak nie odpowiedział wprost na większość zadanych pytań.

Kwestia Cypru

Ambasador Cypru przy ONZ Maria Michael wspomniała o liście Sinirlioğlu z 19 maja 2022 roku, napisanym przez niego w charakterze przedstawiciela państwa. Według niej w dokumencie stwierdzono, że Republika Cypryjska przestała istnieć jako osoba prawna w 1963 roku.

Zapytała, czy kandydat uznaje suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Cypru oraz jego status państwa członkowskiego ONZ. Michael poprosiła go również o potępienie ataków na siły pokojowe w Pyli w sierpniu 2023 roku, przyjęcie stanowiska Rady Bezpieczeństwa w sprawie Waroszy oraz zobowiązanie się do wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

Cypryjska dyplomatka poruszyła także kwestię domniemanych naruszeń praw człowieka w Turcji i zapytała, czy Sinirlioğlu poprze niezależne, bezstronne i skuteczne dochodzenia w sprawie takich twierdzeń. Zapytała o jego stanowisko wobec oceny Biura ONZ ds. Praw Człowieka, które uznało za niezgodne z prawem powszechne zakazy demonstracji po aresztowaniu burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu w 2025 roku.

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Zastrzeżenia Grecji

Ambasador Grecji przy ONZ Aglaya Balta skupiła się na turecko-libijskim memorandum morskim z 2019 roku. Oświadczyła, że Turcja i Libia nie mają przyległych ani przeciwległych wybrzeży oraz wspólnej granicy morskiej, a porozumienie nie uwzględnia Krety i wysp Dodekanezu.

Balta nazwała memorandum próbą przeprojektowania geografii i stwierdziła, że jego niedawna ratyfikacja przez Izbę Reprezentantów Libii nie nadaje porozumieniu mocy prawnej. Zapytała kandydata, w jaki sposób jego zobowiązanie do przestrzegania prawa międzynarodowego jest zgodne z obroną takich roszczeń.

Sinirlioğlu oświadczył, że Karta Narodów Zjednoczonych będzie wyznaczać jego pracę, w tym w odniesieniu do kwestii cypryjskiej. Zacytował również byłego sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjölda, nazywając neutralność przejawem uczciwości, lecz nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na pytania o uznanie Cypru, Pylę, Waroszę i prawa człowieka.

W sprawie memorandum Sinirlioğlu powiedział, że jego kandydatura została zgłoszona przez Turcję, ale nie reprezentuje on państwa. Przypomniał również, że Grecja poparła jego wybór na sekretarza generalnego OBWE, i oświadczył, że wielokrotnie wykazał zdolność do bycia bezstronnym i niezależnym międzynarodowym urzędnikiem. Aby zostać mianowanym sekretarzem generalnym ONZ, kandydat musi uzyskać co najmniej dziewięć głosów w Radzie Bezpieczeństwa bez weta stałego członka, po czym jego kandydaturę musi zatwierdzić Zgromadzenie Ogólne.

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